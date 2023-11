La sfida tra 70 cani da tartufo. Ecco chi ha il "fiuto" migliore

CITTÀ DI CASTELLO – I migliori cani da tartufo d’Italia a Città di Castello per partecipare alla gara di cerca della trifola, il tartufo bianco, in una ambientazione "mozzafiato", i giardini del Cassero. Nonostante il maltempo si sono presentati in 70 ai nastri di partenza della seconda edizione del memorial dedicato ad "Alessandro Ghigi e Jimmy Cecchini", due figure storiche dell’associazione Tartufai Altotevere che ha organizzato la gara inserita nella 43a edizione del "Salone del tartufo bianco pregiato". Protagonisti dell’appuntamento bracchi, bracchi-pointer, lagotti, meticci, cocker spaniel, indispensabili compagni di viaggio (assieme al vanghino utilizzato per scavare) per gli oltre mille cavatori. Questi i vincitori: categoria Cuccioli: Liliana Zoi con Aki; Categoria femmine: Roberto Mischianti con Charlie Categoria Maschi: Moreno Giannini con Roy. Categoria Riporto: Roberto Mischianti con Frida.