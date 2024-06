La sfida ora è sulla "città-verde". Scoccia-Ferdinandi, ultimi ’colpi’

"Ieri era la Giornata mondiale dell’ambiente, e le città possono fare moltissimo per la sostenibilità. Nel nostro programma che ieri abbiamo restituito nella tappa di Ponte Felcino, vogliamo rivedere innanzitutto il sistema di smaltimento dei rifiuti attraverso l’adozione della tariffa puntuale e così: chi meno spreca, meno paga".

E’ quanto sostiene Vittoria Ferdinandi, candidata del centrosinistra-cinquestelle. "E con uno Sportello Energia il Comune si impegnerà a fare orientamento e informazione per la creazione di comunità energetiche rinnovabili". "Non è più accettabile - prosegue - che a Perugia la cura del verde pubblico dipenda quasi esclusivamente della generosità e dall’impegno dalle associazioni di cittadini. È ora di realizzare un circuito di verde urbano che protegga i nostri parchi e promuova la salute di tutti e tutte". "Dopo 13 appuntamenti di restituzione dei temi programmatici, abbiamo parlato di questo, di una città che recupera spazi verdi, recupera attenzione alle risorse naturali attraverso l’adozione del modello della città spugna: abbiamo concluso così l’ultima tappa proprio sull’ambiente a Ponte Felcino, accanto a un gioiello da tutelare: il bosco didattico".

Ma anche Margherita Scoccia (centrodestra) ha parlato di "green". "La mia idea di città abbraccia il principio imprescindibile di città verde. Per questo, servono politiche volte a migliorare la qualità dell’aria, l’efficienza energetica e la gestione dei rifiuti per garantire un ambiente più pulito e vivibile per tutti. Al centro di questa visione ci sono le persone, i cittadini, e le scelte fatte dalla politica devono creare i presupposti per creare il cambiamento green. Su questa scia - ha detto -, uno dei primi obiettivi che mi porrò da sindaco è quello della creazione di comunità energetiche per rendere i nostri quartieri più sostenibili, abbattere la spesa e creare energia pulita. Un obiettivo assolutamente alla portata".