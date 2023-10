La sfida della ’Tuber Cup’. Linda Cannoni vince il concorso nazionale

Linda Cannoni, eugubina, giovanissima free lance, alle spalle già significative esperienze maturate confrontandosi con la gastronomia di altre regioni italiane, ha trionfato nella prima edizione della “Tuber Cup 2023 - Premio Nazionale miglior salsa al tartufo” svoltasi ieri nel centro servizi Santo Spirito. La manifestazione, nata da un progetto della Associazione Gubbio Host, è parte integrante della Mostra Mercato del Tartufo bianco e dei prodotti agroalimentari, in corso di svolgimento, con un buon successo, nei cinquanta stand allestiti nella centralissima Piazza 40 Martiri, un supermercato di prelibatezze a far da contorno al “Re della tavola”. Linda, con la sua proposta, ha convinto una giuria particolarmente qualificata composta da giornalisti, esperti e chef quali Antonella Brancadoro, Presidente Associazione città del tartufo, Giuseppe Cerasa, Chiara Giorleo, Chiara Sicola, Alessandra Baruzzi, Marco Lagrimino, Daniele Cernicchi, vincitore edizione pilota 2022.

Al secondo posto si è piazzato Leonardo Ghirelli del ristorante eugubino ’’Ai Consoli’’ ed al terzo Michele Mosca di “Michele Mosca Selezione”. Classificati a pari merito tutti gli altri concorrenti: Roberta Picchi (Locanda del Duca), Alessio Manucci (Dulcis in fundo), Alberto Cerboni (Park Hotel Ai Cappuccini), Andrea Tognoloni (Catignano), Emilio Stoppoloni (Conte Fabiani), Luca Tironzelli (Chef free lance), Cecilia Bartolini (Bartolini Tartufi).

La “Tuber Cup”, con un monte premi di 1000 euro, come ha ricordato nel corso di un breve intervento anche Carmela Colaiacovo, presidente Confindustria Alberghi, ha lo scopo di supportare le grandi potenzialità del tartufo bianco per quanto riguarda non solo la valorizzazione del territorio e la gastronomia locale, ma anche gli aspetti economico-occupazionali che può mettere in moto. Linda Cannoni nel ricevere il premio dalla presidente di Gubbio Host Gloria Pierini, si è dichiarata particolarmente soddisfatta per il successo ottenuto, sottolineando come la sua aspirazione sia quella di lavorare soprattutto nella produzione dei dolci. Oggi intanto terzo giorno della Mostra Mercato del Tartufo che propone alle ore 18 una interessante novità nell’area degli stand: una partita di scacchi in simultanea con il maestro Riccardo Marsili.