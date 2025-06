La ’Settimana della custodia’. Accordo tra Comune e Cucinelli

E’ un suo vecchio pallino che non è riuscito a concretizzare con il sindaco Andrea Romizi e che invece con la sindaca Vittoria Ferdinandi potrebbe andare in porto. Brunello Cucinelli (tramite la sua Fondazione) organizzerà a settembre insieme al Comune di Perugia la ‘Settimana della custodia’, sette giorni durante i quali i cittadini si prenderanno cura del territorio in cui vivono, sia esso un parco, il marciapiedi davanti casa, le mura delle abitazioni, o la strada che percorrono tutti i giorni. La decisione è contenuta nella delibera di Giunta numero 250 di Palazzo dei Priori, ‘licenziata’ soltanto due giorni fa. E nel testo dell’atto ci sono – a grandi linee – i contenuti di quanto accadrà fra tre mesi.

“La Fondazione “Brunello e Federica Cucinelli” - si legge nella delibera - ha proposto al Comune di Perugia di concorrere all’organizzazione della “Settimana della custodia”, un’iniziativa volta a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della custodia del territorio attraverso azioni concrete di manutenzione della città. L’iniziativa avrà la durata di una settimana da individuare nel mese di settembre e verrebbero valorizzate alcune aree del territorio urbano e periferico di Perugia che hanno bisogno di manutenzione o pulizia e che possono essere abbellite con piccoli gesti di bellezza. Si favorirà la partecipazione all’organizzazione – è riportato nel testo - di associazioni, aziende o singoli cittadini, attraverso modalità che saranno definite con gli uffici comunali in funzione della possibilità di partecipazione degli aderenti all’iniziativa".

Poi ci sono le motivazioni ‘politiche’ esplicitate dall’Esecutivo: "In via generale, la cura e la valorizzazione degli spazi pubblici e privati rappresentano un valore fondamentale per il benessere e la coesione sociale della comunità – scrive ancora la Giunta nell’atto -. Più specificatamente, le Linee programmatiche per il mandato 2024 - 2029, indicano la necessità di promuovere strumenti per la progettazione e gestione condivisa di spazi pubblici e per l’assunzione di corresponsabilità nelle loro tutela e valorizzazione". Il Comune ritiene infine che per "la buona riuscita dell’iniziativa è necessario istituire un gruppo di lavoro dedicato alla fase preparatoria, composto da membri designati dal Comune e dalla Fondazione".

