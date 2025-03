La segnalazione:: "Quel parcheggio così non va"

CASTIGLIONE DEL LAGO - "Una foto che racchiude ignoranza e incapacità. Questo parcheggio è per disabili ma che dovrebbero essere abili a scendere dall’auto con l’eventuale carrozzina su una rampa di scale. Purtroppo la disabilità è solo di chi la vive, ma quale inclusione e quali servizi?": così un lettore de La Nazione segnala come è stata realizzata la sosta per disabili in questo punto del parcheggio di Castiglione del Lago. Probabilmente un errore di valutazione che l’amministrazione ha già in animo di sistemare, ma i commenti si sprecano. "Pensavo fosse uno scherzo e quindi sono andato a vedere questa cosa con i miei occhi - scrive su facebook un utente - È vergognoso e indecente aver constatato che è tutto vero. Trovo vergognoso che un disabile per poter parcheggiare lo debba fare in quel parcheggio".