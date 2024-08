La scuola non riapre "Lavori incompleti . Impossibile riconsegnare la Valentini"

Sopralluogo dell’assessora all’istruzione Francesca Tizi al cantiere della elementare Valentini di Elce per verificare l’avanzamento dei lavori e valutare la possibilità di restituire la scuola per l’inizio del nuovo anno scolastico. "Purtroppo – spiega l’assessora - ho constatato che i lavori sono ancora incompleti, rendendo impossibile la riconsegna per settembre, come, invece, era stato annunciato dalla precedente amministrazione". La visita è avvenuta in seguito al ricevimento di una PEC inviata dai genitori, che chiedevano chiarimenti in merito alla riconsegna del plesso scolastico. "Alla luce del sopralluogo effettuato - informa il Comune - il prossimo cronoprogramma dei lavori prevede entro ottobre la consegna dei locali interni e per dicembre il completamento delle finiture esterne e della piattaforma elevatrice". La sindaca e l’assessora, insieme alla giunta, "esprimono rammarico per questa situazione ereditata dalla precedente amministrazione e assicurano per il futuro una maggiore attenzione affinché i tempi di riconsegna questa volta siano effettivi". E c’è anche l’affondo di Lorenzo Mazzanti e di Cesare Carini rispettivamente capogruppo e consigliere di Pensa Perugia. "Veniamo a scoprire che la scuola non riaprirà per una serie di ritardi nei lavori che compromettono l’ok definitivo all’agibilità. Le promesse della giunta uscente in campagna – scrivono - iniziano a crollare una ad una, così come il piano strade che ad oggi aveva un finanziamento di 1,5 milioni e che dovremo implementare così come garantito dall’assessore Zuccherini. Siamo al lavoro per garantire il giusto bilanciamento tra investimenti e risorse, ma dobbiamo prendere atto di alcune problematiche legate a scelte pregresse che presentano ancora oggi degli effetti negativi".