La scuola “Garibaldi“ pronta a rifarsi il look

UMBERTIDE Investimento di oltre un milione di euro per la scuola primaria “Giuseppe Garibaldi“, uno degli edifici scolastici e monumentali più importanti. Serviranno per realizzare una scuola più ecostenibile, grazie all’efficientamento energetico. La spesa pari a un milione e 59mila euro è stata finanziata attraverso il Programma regionale Pr Fesr 2021-2027, con un cofinanziamento comunale di 147mila euro. L’intervento, finalizzato alla riduzione dei consumi energetici e all’abbattimento delle emissioni, vedrà da un lato la sostituzione completa degli infissi, con il rinnovo di 166 finestre per una superficie totale di 671 mq e dall’altro la realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento, con il passaggio dal tradizionale sistema a gas a una pompa di calore elettrica. Tutti i lavori, già iniziati, verranno eseguiti nel rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza, dal momento che l’edificio è sottoposto a particolare tutela proprio per il suo valore storico e architettonico. "Sappiamo quanto sia importante offrire ai nostri studenti ambienti scolastici accoglienti, moderni ed efficienti dal punto di vista energetico – dice l’assessore ai lavori pubblici, Alessandro Villarini – , l’edilizia scolastica e la sostenibilità ambientale sono due delle direttrici fondamentali del nostro mandato". Il progetto si inserisce all’interno di un più ampio piano di riqualificazione delle scuole che in questi anni ha interessato numerosi plessi. Tra le opere completate la scuola di Montecastelli (363mila euro), la scuola di Calzolaro (594mila euro), la scuola di Niccone (circa un milione di euro) e in fase di realizzazione quella di Verna (1.320.000 euro).

Pa.Ip.