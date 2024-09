La scuola conta su nuovi spazi: "Il super polo della formazione"

Inaugurati gli spogliatoi della palestra e due nuove aule, cioè il Laboratorio Cad e il Laboratorio di energia dell’Istituto Volta. Un’opera di edilizia scolastica resa possibile grazie all’intervento della Provincia, proprietaria dell’edificio, attraverso lo stanziamento di 500mila euro di fondi propri, di cui 300mila euro per la realizzazione di nuove aule e 200mila per la sostituzione dell’impianto idrico-sanitario e il rifacimento degli spogliatoi e bagni della palestra. "Questo Istituto è un’eccellenza - dice la consigliera Erika Borghesi, presente la dirigente Fabiana Cruciani – una cittadella dove si formano ragazzi. A tal proposito è stato con noi Andrea studente del Volta, che il giorno dopo essersi diplomato, ha iniziato la sua esperienza lavorativa nella ditta di famiglia e ha eseguito proprio i lavori sull’impiantistica che oggi inauguriamo. Esempio virtuoso di come una professionalità ben formata può essere subito spendibile nel mondo del lavoro".