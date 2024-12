La sceneggiatrice Laura Nuti premiata per ’Il Burattinaio’

UMBERTIDE – Sceneggiatrice e scrittrice già pluripremiata, Laura Nuti fa di nuovo centro. Durante il "Rome indipendent film festival", la giovane umbertidese ha ricevuto il premio per il miglior soggetto cinematografico per il cortometraggio "Il burattinaio", thriller psicologico che reinterpreta in chiave moderna e inquietante "Le avventure di Pinocchio" di Carlo Collodi. Questa la motivazione: "Laura Nuti con questo soggetto riesce a piegare la struttura del thriller e a colorarlo di venature horror lievi ma visivamente impressionanti. Le vite dei personaggi si intrecciano in una trama che cattura le perversioni della società". La sceneggiatrice è felicissima: "Questo riconoscimento – dice - mi riempie di gioia e motivazione per continuare a raccontare storie che emozionano e fanno riflettere. Un ringraziamento speciale va al direttore artistico del festival, Fabrizio Ferrari che ogni anno porta a Roma il meglio del cinema indipendente.