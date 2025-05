La ristorazione fa i conti Comparto vitale: "In Umbria diamo lavoro a 15.558 addetti"

La ristorazione umbra tra le protagoniste della “Giornata nazionale della ristorazione“ in programma oggi in tutta Italia su iniziativa di Fipe Confcommercio. Una giornata simbolica che a Perugia è stata anticipata da un evento speciale all’Università dei Sapori, dove gli alunni della classe IV della Scuola Primaria Borgo XX Giugno sono stati coinvolti in un laboratorio creativo e sensoriale guidato dallo chef Marco Lagrinino. Si chiama “Mani in pasta, a partire dall’uovo“ per trasmettere ai bambini il significato del cibo come cultura, emozione, condivisione e identità. "Abbiamo voluto questa iniziativa - dice Romano Cardinali, presidente di Fipe Umbria Confcommercio, come gesto concreto per educare i cittadini di domani alla consapevolezza alimentare, valorizzando la ristorazione come presidio di ospitalità e tradizione".

I numeri: in Umbria, il settore è vitale per l’economia regionale. Secondo il Rapporto Ristorazione 2025 di Fipe-Confcommercio, sono 4.589 le imprese attive nei servizi, così suddivise: 2.843 ristoranti e attività di ristorazione mobile, 1.674 bar, 72 imprese tra catering e mense. Il comparto dà lavoro a 15.558 addetti, con una media di 5,8 occupati per impresa con dipendenti. Nel 2024, la contrazione delle imprese della ristorazione in Umbria rispetto all’anno precedente è stata piuttosto marcata, con un saldo negativo, come differenza tra iscrizioni e cessazioni, di 239 imprese: - 5,2% rispetto all’anno precedente (-5,6% la media nazionale). "Con la sua speciale interpretazione della Giornata - conclude Cardinali – Fipe Umbria Confcommercio rinnova l’impegno a promuovere una ristorazione etica, sostenibile e inclusiva, capace di guardare al futuro senza perdere le radici".