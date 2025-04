La ’ripresa’ del Partito democratico. Gli iscritti tornano a crescere. Nel 2024 mille tessere in più

Una crescita del 24 per cento in provincia di Perugia e del 20 per cento in provincia di Terni, per un totale di tesserati di 5.208. E’ positivo il bilancio del tesseramento 2024 del Partito Democratico dell’Umbria, presentato in conferenza stampa ieri mattina dal responsabile organizzativo regionale Daniele Gallina, dal tesoriere regionale Paolo Baiardini e provinciale Antonio Candeliere, dalla presidente dell’Assemblea Cristina Papa e da Piero Mignini, della segreteria regionale.

Nello specifico, il 2024 si è chiuso con oltre mille tessere in più, 800 a Perugia e oltre 200 a Terni, di cui 100 in città. Cento tessere in più anche a Foligno. Da tutti gli intervenuti, quindi, il ringraziamento al grande lavoro dei livelli locali del partito, dai segretari di circolo e gli amministratori, protagonisti di un’annata che ha riportato alla vittoria il PD e il centrosinistra a Perugia, in molte amministrazioni comunali e infine in Regione.

E sempre ieri mattina è stata annunciata la Festa regionale dell’Unità, che si terrà a Marsciano a metà settembre. E presentato il tesseramento 2025: "Partiamo in anticipo e inizieremo anche con un evento di distribuzione delle tessere per tutti i territori". Sul fronte 2 per mille sono state 8.500 le adesioni, +23 per cento dell’anno precedente. Prossimi appuntamenti del PD saranno i referendum: cinque, su cui il Partito Democratico intende votare "sì" "per garantire un lavoro più sicuro e stabile" e per la cittadinanza. Entro giugno inoltre prenderà il via la fase congressuale regionale, in linea con quanto deciso dalla Direzione nazionale.