La rassegna Torna Isola del Libro Trasimeno

"Noi siamo sempre per il confronto delle idee, anche quando non le condividiamo, e vogliamo discutere di qualsiasi autore e libro purché ci sia rispetto. La discussione è sempre un arricchimento. Ma non vogliamo dar adito a nessuno di accusarci di fare campagna elettorale". Era inevitabile: il caso-Vannacci tiene banco nella presentazione, ieri a Palazzo Donini (foto sopra), della dodicesima edizione de “L’Isola del Libro Trasimeno“, rassegna letteraria che torna da domani al 3 ottobre con un cartellone ricchissimo, scandito da trenta caffè letterari, incontri, mostre e concerti.

E’ l’ideatore e direttore artistico Italo Marri a far chiarezza sulla vicenda, dopo l’annuncio del sindaco di Passignano di voler togliere il patrocinio. "Sette mesi fa avevamo invitato il generale a presentare il libro “Il coraggio vince“. Appena saputo della sua candidatura alle Europee abbiamo ritenuto opportuno, d’intesa con lui, rinviare l’incontro a luogo e data da destinarsi. Di certo – incalza – non mi fanno paura le idee di Vannacci e non mi interessano le polemiche, in questi anni abbiamo ospitato 200 scrittori e 500 relatori, per noi contano solo i libri e la cultura". A fianco di Marri si schierano le istituzioni, il consigliere regionale Eugenio Rondini, la direttrice del Gal Trasimeno-Orvietano, Francesca Caproni, la presidente della Regione Donatella Tesei: "Voliamo più in alto e riportiamo al centro l’Isola del Libro Trasimeno, evento di rilevanza regionale, per i suoi risvolti a livello culturale ed economico, quale attrattore turistico".

Il programma, allora. Crescono gli eventi, i territori coinvolti, gli ospiti, anche con personaggi di rilievo internazionale. La rassegna si svolgerà a Passignano, Castel Rigone, Castiglione del Lago, Perugia, Panicale e Orvieto dove il 20 luglio il celebre egittologo Zahi Hawass (foto sotto) svelerà le “Ultime scoperte“ e a settembre si terrà un concerto di Umbria Ensemble. La rassegna si apre alla Rocca di Passignano con Guido Barlozzetti che domani alle 16.30 presenta il libro ‘La meteora. Mario Draghi. L’anomalia di un’immagine“ e con Roberto Pecchioli in scena domenica con il libro "La guerra delle parole. Politicamente corretto, neolingua, cultura della cancellazione“. Tra gli ospiti sono attesi il generale dei Carabinieri Mario Mori e il colonnello Giuseppe De Donno, il fisico Antonio Ereditato, lo storico Gianni Oliva, e poi Alvaro Fiorucci, Mino Lorusso, Michele Chierico, Gaetano Mollo, il magistrato Edmondo Bruti Liberati, Giovanni Fasanella, Ben Pastor, Giacomo Marinelli Andreoli, Luciano Taborchi. A Perugia ci saranno incontri con la presidente Tesei, l’assessore regionale a turismo e cultura Paola Agabiti, il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci e Sara Rattaro.

Sofia Coletti