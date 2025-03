La protesta di Reteke: "Difficile fare i volontari"

"A Spoleto sta diventando difficile anche fare volontariato". È il commento dei volontari del Retake Spoleto che la settimana scorsa sono stati protagonisti di una spiacevole vicenda. Già da quattro anni questo gruppo di cittadini, creato spontaneamente, impiega il tempo libero per ripulire la città ed è intervenuto, per quanto possibile, in varie occasioni per rimuovere rifiuti abbandonati ovunque. "Anche questa volta – afferma la responsabile Lucia Pascale – abbiamo raccolto la segnalazione di un cittadino e insieme ai lui, pronto a darci una mano, ci siamo recati nella zona di Baiano e precisamente lungo la strada che dalla frazione di Meggiano conduce a quella di Cerqueto". Tra gli alberi c’è presente una discarica di rifiuti vari di vaste dimensioni e per rimuoverli c’è bisogno dell’intervento della Vus o del Comune. I volontari però frugando tra i rifiuti avrebbero trovato alcuni documenti che potrebbero permettere di individuare gli autori dell’ennesimo "abbandono selvaggio". Non rimane che segnalare la discarica a chi di competenza, ma spiega Lucia Pascale "abbiamo chiamato il 112 che ci ha passato la Forestale, che ci ha messo in linea con i vigili urbani, fino a quando la linea non è caduta. Per la prima volta dopo quattro anni ci sentiamo davvero demoralizzati". Ora sulla vicenda è pronto a intervenire anche il sindaco Andrea Sisti che ha convocato per un confronto i volontari del Retake Spoleto. "Il sindaco – conclude la responsabile del gruppo di volontari – ci ha sempre ascoltato e sostenuto. Vorremo avere lo stesso rapporto anche con le guardie ambientali della Vus".