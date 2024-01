La prossima settimana l’autopsia sul corpo di Andrea

Sarà eseguita i primi giorni della prossima settimana l’autopsia sul corpo di Andrea Serpericci, l’operaio morto giovedì mattina mentre stava lavorando a Valfabbrica, nell’esecuzione di una fognatura, travolto dalla terra di scavo. Sulla ricostruzione della dinamica indagano i carabinieri, gli addetti dell’Ispettorato del lavoro e della Usl Umbria 1. Sono in corso tutti gli accertamenti necessari a stabilire se le attività siano state svolte seguendo le corrette procedure e i prossimi giorni saranno cruciali per le verifiche anche nell’area del cantiere, che resta sotto sequestro. Da una prima verifica, non emergerebbero responsabilità legate a terzi. In Procura a Perugia però ci sarebbe un fascicolo, che nei casi di infortuni mortali è un atto dovuto. L’ipotesi di reato è quella dell’omicidio colposo e le prossime ore saranno determinanti per risalire alle eventuali responsabilità. Intanto restano il cordoglio e lo sgomento per la scomparsa dell’operaio cinquantenne. L’uomo lavorava per una ditta di Collazzone ma era residente a Todi e ieri lo ha ricordato anche il sindaco Antonino Ruggiano. "Un pensiero affettuoso e commosso per un nostro concittadino scomparso in un incidente sul lavoro – ha detto nella sua diretta facebook settimanale – non spetta a noi stabilire responsabilità, per le quali le autorità faranno le opportune verifiche. Siamo nel 2024 e non più possibile morire nei cantieri. Dovremo cercare di lavorare su questo, perché queste notizie ci lasciano affranti". Ruggiano ha quindi riferito della grande commozione della città e di chi conosceva Andrea, un grande lavoratore molto appassionato di caccia. "È ora di finirla con questi lutti – ha aggiunto Ruggiano – in un mondo dedito alla fuffa, sapere che gente si sveglia alle 5 e si sottopone allo sforzo quotidiano in un cantiere, ci deve far riflettere".