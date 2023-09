La presidente Proietti incontra i 27 nuovi assunti dell’Ente

PERUGIA - La presidente della Provincia, Stefania Proietti, ha incontrato i ventisette nuovi assunti dell’ente. Si tratta del nuovo personale entrato recentemente a far parte dell’organico di Piazza Italia, a seguito dell’espletamento di quattro distinti concorsi pubblici, due per la categoria C (Istruttore amministrativo e Istruttore tecnico) e due per la categoria D (Istruttore amministrativo direttivo e Istruttore tecnico direttivo). Al fianco della presidente Proietti il neo direttore generale Adriano Bei, il segretario generale Francesco Grilli e il direttore del servizio Gestione del personale Danilo Montagano. "Per la prima volta dopo tanto tempo siamo di fronte ad un piano assunzionale che ci permette di poter contare su tante nuove leve", ha esordito Proietti, specificando come al termine "dipendenti" preferisca da sempre quello di "collaboratori".