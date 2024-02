La polizia passa al setaccio il territorio

SPOLETO Controlli a tappeto contro i furti in appartamento. Intensificati i controlli straordinari del territorio, predisposti dalla Questura di Perugia in tutta la provincia con l’obiettivo di prevenire il fenomeno dei reati in genere e, in particolare, dei furti in abitazione. Sono state impiegate le volanti del Commissariato di Spoleto e del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, che hanno pattugliato le principali vie d’accesso alle città, i parchi cittadini e le principali piazze. Durante l’attività di prevenzione sono stati effettuati controlli delle vie del centro storico e nei pressi delle chiese, con funzione di deterrenza per gli scippi e le rapine. Per prevenire i furti in abitazione e intercettare eventuali persone dedite alle attività illecite, gli operatori hanno effettuato diversi posti di blocco. Controllati anche diversi esercizi commerciali. Idntificate 83 persone e sottoposti a verifica 49 veicoli.