La Polizia ha reso omaggio alla memoria di Luca Benincasa

PERUGIA – Ventitré anni dal sacrificio di Luca Benincasa. La Polizia di Stato ha ricordato l’assistente in tre distinti momenti. La commemorazione ha avuto inizio lungo raccordo Perugia – Bettolle dove, esattamente ventitré anni fa, mentre si trovava in servizio, venne colpito da alcuni colpi d’arma da fuoco esplosi da uomini in fuga dopo una rapina in banca. Dopo la deposizione di un omaggio floreale e la benedizione da parte frate Giuseppe Carta nel monumento lungo il raccordo Perugia – Bettolle, la cerimonia si è spostata nella chiesa di Collestrada, dove è stata celebrata una nessa in suffragio. Presenti alla cerimonia la famiglia Benincasa, il questore di Perugia, Dario Sallustio, il vicesindaco di Perugia, Marco Pierini, il dirigente del Compartimento della Polizia Stradale Lazio – Umbria, Teseo De Sanctis, il viceprefetto, Marco Migliosi; il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, Sergio Molinari, il comandante provinciale della Guardia di finanza, Carlo Tomassini e i rappresentanti dell’Associazione nazionale Polizia di Stato. La cerimonia si è poi spostata al cimitero di Collestrada dove il poliziotto è sepolto. Alla cerimonia ha partecipato anche una rappresentanza di allievi dell’Istituto per sovrintendenti "Lanari" di Spoleto. Presente anche l’agente, Francesco Benincasa, figlio di Luca, che presta servizio alla Questura di Perugia.