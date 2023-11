La politica è in fermento. I Socialisti si mobilitano. E Presilla guarda ai fragili

di

Fronti politici in fermento in vista delle prossime amministrative. Il fronte dei Socialisti ha iniziato a mobilitarsi e mercoledì sera, su iniziativa dell’associazione Socialismo XXI, si è tenuto un incontro di iscritti e simpatizzanti locali, sia dell’associazione che del Psi, per avviare un nuovo percorso politico dei socialisti folignati. "L’occasione – spiega una nota dell’associazione - ha consentito di affrontare le questioni che riguardano il futuro della città di Foligno e il contributo d’idee che i socialisti, comunque collocati, in vista delle prossime elezioni amministrative sono in grado di suggerire per il futuro della città. Nel corso della riunione si sono valutate anche le ampie convergenze politiche tra tutti i compagni e pertanto si è deciso di avviare tutte le iniziative utili a coinvolgere organizzazioni politiche e associazioni della Città disponibili a contribuire alla rinascita di una autorevole presenza socialista e al rafforzamento del centro sinistra a Foligno". L’incontro si è concluso con la formazione di una commissione di lavoro politico-elettorale tra Socialismo XXI° ed iscritti del Psi locale allo scopo di elaborare un primo programma di attività per le prossime settimane. Prime mosse anche per il candidato sindaco di Alternativa Popolare. Enrico Presilla ha incontrato nei giorni scorsi Annita Rondoni, responsabile dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla folignate. "L’idea è quella di una città più accessibile e accogliente per tutti – dice una nota di Ap – soprattutto per le persone fragili". Secondo la Rondoni, occorre una maggiore semplificazione dei processi burocratico amministrativi, una attenzione maggiore alle persone sole e favorire una rete tra le associazioni per l’ascolto attento dei bisogni di chi ha più difficoltà. Questi ed altri i problemi discussi e le sollecitazioni avanzate dalla responsabile dell’AISM al candidato sindaco di Alternativa Popolare. "La nostra linea politica è chiara: ascoltare il territorio mettendo al centro le esigenze delle comunità - ha dichiarato Enrico Presilla – Una azione che proseguirà nelle prossime settimane e culminerà con un grande evento ad inizio 2024".