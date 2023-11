La pioggia riapre decine di buche in tutta la città

Torna la pioggia e si riaprono i "crateri" lungo le strade. Come sempre numerose le segnalazioni che arrivano in redazione o che si possono raccogliere sui "social". Tra queste un’enorme buca in via Corcianese, nei pressi della rotatoria del Quattrotorri o la solita strada San Marco-Pontte d’Oddi che è ormai davvero un percorso di guerra. Ma numerose sono le segnalazioni agli uffici comunali e alla polizia locale da tutto il territorio. E intanto è stato completato l’intervento di ripavimentazione di via Alessi e via Angusta in centro storico. L’intervento ha riguardato una superficie di circa 1300 metri quadri. A breve si procederà anche al ripristino della segnaletica orizzontale. "Oltre a ciò – spiega l’assessore ai lavori pubblici Otello Numerini – proseguono gli interventi di ripavimentazione stradale. Nei giorni scorsi, in particolare, sono stati completati i lavori in via Madonna della Collina in zona Prepo ed in via Fuori le mura (zona cassero di Porta Sant’Angelo). Attualmente sono in corso le riqualificazioni di strada Monte Pacciano e strada dei Conservoni nella parte alta di San Marco. Nei prossimi giorni è previsto l’avvio dei lavori in via Enrico Dal Pozzo, e via Fiesole in zona Settevalli".