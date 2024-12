La Pietralunghese ha “puntato“ Abibi

PERUGIA - La Pietralunghese prepara il super colpo del mercato di dicembre. I rossoblù sono infatti a un passo dal portiere dell’Umbertide Agape Alessio Abibi (96). C’è un accordo tra il ds Roberto Ceccagnoli e l’ex grifone ma l’Agape, per ora, fa braccio di ferro. Domenica Abibi difenderà i pali dell’Agape nella sfida contro il Sansepolcro capolista, poi ci si metterà a tavolino. Sono i portieri a scaldare il mercato di Eccellenza. Antonio Cucchiararo (00) approda infatti al Tavernelle. Dopo aver lasciato la Pontevecchio, l’ex Angelana ritrova Riberti che l’ha espressamente voluto in gialloverde, per completare il reparto e affiancare Juri De Marco (84). Salendo in serie D, doppia cessione in casa Trestina. Hanno lasciato infatti il club bianconero Felipe Bergoglio (03), pronipote di Papa Francesco, che si è accasato in Eccellenza toscana, alla Castiglionese. Cessione che ha riguardato anche l’attaccante Dennis Bartolucci (06), passato al Calzolaro, in Promozione. Uno sguardo fuori regione perché potrebbe tornare in Umbria il fantasista Mauro Veneroso (96), in questa prima parte di stagione al Matelica.