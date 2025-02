La pianista Chloe Mun in concerto alla Sala dei Notari

La pianista Chloe Mun, già vincitrice del prestigioso concorso di Ginevra nel 2015 e del Premio Busoni nel 2015, è la protagonista del nuovo concerto della stagione della Fondazione Perugia Musica Classica e della Fondazione Cucinelli, in scena domani alle 20.30 alla Sala dei Notari.

La trentenne musicista sudcoreana (nella foto), allieva di Andràs Schiff a Berlino, proporrà un programma molto articolato, che si apre con la “Sonata in do maggiore Hob. XVI:48“ di Haydn, seguita da le Estampes (“stampe” o “incisioni”) di Debussy e dalla “Sonata in do minore D. 958“ di Schubert.

Intanto in questi giorni ha preso il via la nuova edizione del progetto ’Musica per crescere’ per avvicinare le giovani generazioni alla grande musica. Fino a metà aprile le nuove produzioni pensate per le scuole (e cioè Abraca... Bum!, il Mago di Oz e Tony & Maria reloaded) verranno proposte in 30 spettacoli per 7mila studenti del territorio, con oltre 70 i musicisti umbri e 20 ragazze e ragazzi under 25 chiamati a far parte della Compagnia di teatro musicale di “Musica per Crescere”.