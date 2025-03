La passerella sul Reggia. Il caso arriva in Consiglio

UMBERTIDE - Le proteste dei cittadini arrivano in Consiglio comunale. Oggetto, la passerella sul torrente Reggia parte integrante del parco lineare che costeggia il corso d’acqua lungo via dei Patrioti, da anni interdetta al passaggio e parzialmente crollata. È stato il consigliere Federico Rondoni, di Corrente, a sollevare il problema durante l’assise l’altro ieri. La passerella in legno e metallo fu chiusa nel 2021 per problemi strutturali; nell’aprile del 2024 il parziale crollo e le transenne a chiudere il passaggio. Rondoni ha dichiarato: "Avevamo già posto in passato il problema all’attenzione del Consiglio. Vorremmo capire se l’amministrazione ha intenzione di integrare nel piano delle manutenzioni anche questo intervento". Al rappresentante di Corrente ha replicato l’assessore al Bilancio e Lavori pubblici Alessandro Villarini: "In sede di approvazione del bilancio consuntivo, che avverrà entro il 30 aprile 2025 – ha detto – parte del risultato di amministrazione per gli investimenti, dovrebbe essere destinato alla sistemazione della passerella. Gli uffici stano lavorando in tal senso". Nei giorni scorsi le segnalazioni dei cittadini: "Il ponticello era comodo per le passeggiate nel parco, sia per raggiungere la Piattaforma o il centro storico della città. C’erano anche panchine dove sedersi a leggere un giornale o fare quattro chiacchiere". Il parco lineare, un tempo allestito anche con opere d’arte moderna è ora nel degrado. Due gli ingressi, uno da via Cristoforo Colombo e l’altro da via dei Patrioti, ora inagibile.

Pa.Ip.