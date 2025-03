La parrucchiera dei vip a Sanremo. Veronica Camilloni fa bello il festival: "Così ho curato il look degli artisti"

La parrucchiera dei vip abita a Gubbio. Al Festival di Sanremo c’era anche l’hair stylist eugubina Veronica Camilloni, unica umbra scelta per far parte del team di acconciatori di Compagnia della Bellezza che si è occupata dei capelli degli artisti partecipanti alla kermesse canora. Per la parrucchiera è la quarta partecipazione al Festival, ma per il 2025 ha avuto la fortuna di essere ancora più dentro alla manifestazione: "Quest’anno – spiega Veronica Camilloni – eravamo a Casa Sorrisi con TV Sorrisi e Canzoni, e con la nostra squadra preparavamo le acconciature degli ospiti e dei presentatori che dovevano andare in tv: mi sono trovata di fronte a ragazze e ragazzi molto gentili e disponibili nonostante la loro fama. È stata davvero un’esperienza meravigliosa, sia dal punto di vista professionale che umano, non mi aspettavo di viverla così intensamente e spero di poterla rifare in futuro". La parrucchiera eugubina si è trasferita in Liguria da lunedì 10 a venerdì 14 febbraio (voleva stare vicino alle clienti, dato il periodo di feste e veglioni a Gubbio), vivendo un’esperienza diversa e certamente migliore rispetto a quelle nei tre anni precedenti in cui è stata a Sanremo: "Gli altri anni in cui ero lì, anche a causa del Covid-19, non ero così coinvolta nel marasma del Festival: non avevamo un salone di acconciatura come quest’anno ma venivamo chiamati per andare ad acconciare nei camerini, ma ci muovevamo più per i presentatori e per gli ospiti che per i cantanti in gara, in generale la situazione era più seriosa. Quest’anno – prosegue Veronica Camilloni – abbiamo potuto lavorare davvero bene, è stato meraviglioso grazie anche alla straordinaria organizzazione degli autori di Casa Sorrisi, che insieme agli altri professionisti hanno creato un grande senso di appartenenza e un ottimo clima lavorativo".

Un’esperienza resa possibile grazie al maestro Salvo Filetti, direttore del team di Compagnia della Bellezza, che per questo Festival di Sanremo ha scelto Veronica Camilloni dopo una selezione accurata: "Per quest’anno – commenta l’hair stylist eugubina – il direttore ha scelto una squadra composta da 12 acconciatori su un totale di 300 acconciatori affiliati alla Compagnia. Aver superato una selezione così dura mi fa sentire molto importante, sono contenta di far parte di questo gruppo serio, che ama l’italianità, senza tante stravaganze, ci piacciono la semplicità e la bellezza. Come quelle portate dal maestro Salvo Filetti con la capigliatura di Clara, con cui ha rappresentato la donna italiana". Partecipare a Sanremo, per Veronica, è stata l’occasione perfetta per festeggiare i 50 anni della sua attività: ha iniziato da giovanissima imparando il mestiere sin dall’adolescenza, coltivando la sua passione nel corso degli anni partecipando anche a importanti manifestazioni. "Su 50 anni totali di attività, sono affiliata a Compagnia della Bellezza da una ventina di anni circa. Con il team ho partecipato negli anni al Festival del Cinema di Taormina, alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e a Miss Italia, tra le altre". La profonda passione di Veronica ha già trovato la sua erede, perché la figlia Ilaria gestisce il salone eugubino insieme alla madre: "Io non ho mai lavorato un giorno in vita mia – conclude Veronica Camilloni – perché ho sempre amato il mio lavoro. Spero che per mia figlia sia lo stesso".