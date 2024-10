La nuova piazza Michelangelo. Così Umbertide cambia volto

Ecco 258mila euro per rinnovare Piazza Michelangelo. Un finanziamento importante messo a disposizione dalla Regione, tramite un apposito bando, opera di rinnovamento che mira a trasformare una delle piazze più importanti del capoluogo in uno spazio moderno, sicuro ed accogliente. Il progetto di riqualificazione prevede interventi che riguarderanno la pavimentazione che sarà completamente rinnovata, nuovi impianti di illuminazione su pali, mentre un vetro strutturale retroilluminato valorizzerà l’area della fontana, "rendendola un simbolo del nuovo volto della piazza" dice il Comune. Saranno poi istallati giochi per bambini e nuove panchine.

Il contributo regionale sarà erogato in due fasi: 131.980 euro nel 2025 e 126.120 euro nel 2026. A questa somma, si aggiungeranno 31.900 euro di cofinanziamento da parte del Comune coprendo l’11% della spesa complessiva; i lavori termineranno alla fine del 2026. "Il contributo regionale – rimarca l’Ente (nella foto piccola l’assessore ai lavori pubblici Villarini) è l’ultimo di una serie di finanziamenti che hanno superato i 13 milioni di euro negli ultimi anni. Tra i progetti già realizzati o in corso si quelli dedicati alle scuole di Montecastelli, Verna, Niccone e Calzolaro, la costruzione di un nuovo asilo nido comunale accanto alla scuola dell’Infanzia Marcella Monini, grazie a un finanziamento di 2,5 milioni di euro, che darà vita a un polo scolastico per bambini da 0 a 6 anni. Altro intervento di rilievo è il rifacimento di Piazza Mazzini, con un investimento di 1,5 milioni di euro, che si inserisce tra quelli di riqualificazione urbana per un totale di 5 milioni di euro".

Pa.Ip.