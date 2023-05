La novità Danza in festa per i più piccoli

Cinque giorni di eventi, performance, spettacoli, laboratori e incontri dedicati a bambini e ragazzi. Ecco “Umbria Danza Festival Kids“ , una novità assoluta per la regione e un unicum a livello nazionale che l’associazione Dance Gallery di Valentina Romito propone a Perugia dal 25 al 29 maggio all’insegna delle collaborazioni virtuose e creative. "La danza è spesso legata a stereotipi – ha esordito Romito nel presentare il cartellone – per noi invece fa parte della vita. Vogliamo offrire una visione trasversale della danza contemporanea e far dialogare lo spettacolo dal vivo con la didattica: un’occasione da non perdere per aprirsi alla bellezza".

Il tutto con cinque spettacoli e altrettanti laboratori, un progetto e matinée per le scuole capaci di coinvolgere una platea di 700 giovani spettatori e spettatrici. "Un risultato che nel tempo lascerà i suoi frutti, con produzioni d’alto livello, per un pubblico di tutte le età" dice la direttrice artistica mentre l’assessore del Comune Leonardo Varasano e la dirigente della Regione Antonella Pinna sottolineano "il momento felice della danza in Umbria, la valenza artistica e sociale".

Il programma, ricchissimi di collaborazioni, si concentra nell’area del Borgo Bello, fino all’Università. Molti gli spettacoli alla Sala Cutu: dopo due matinée per le scuole, venerdì 26 alle 18.30 si vedrà lo spettacolo “Luna e il suo Mostrogiramondo“ (foto sotto) di e con Valentina Dal Mas, storia dell’incontro tra una bambina e un mostro raccontato per parola, danza e illustrazioni. Sempre il 26 altro matinée per le scuole con “Swollen Bodies“, progetto in residenza di Matteo Marchesi mentre sabato 27 grandi suggestioni alle 17 e alle 18.30 con “Il Giardino Giapponese“ (foto sopra) della compagnia Tpo: un racconto per immagini e danza dedicato alla bellezza del giardino giapponese, ricostruito con immagini proiettate a terra su di un grande tappeto “magico“ da danza, sensibile al tatto.

E ancora domenica 28 alle 18.30 e lunedì 29 di mattina ecco il teatro-danza di “Il Colore Rosa“ su ideazione, coreografia e regia Aline Nari che attraverso la metafora del colore affronta i temi della crescita e dell’identità mentre sempre il 29 al Parco Santa Margherita va in scena alle 18.30 “Playground“ di Marta Bichisao e Vincenzo SchinoPin Doc ,esito di un laboratorio per bambini e over 65, in partenariato con il Teatro Stabile dell’Umbria.

Da ricordare il progetto speciale all’Orto Medievale , il percorso coreografico di “Danza tra gli alberi“ articolato in cinque stazioni (va avanti fino al 31 maggio), tanti i laboratori allo Studio Dance Gallery, tra i quali “ Piccolo Uovo“ a cura delle Famiglie Arcobaleno e “W il rosa“ di Aline Nari.

Sofia Coletti