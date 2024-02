La novità Così la Galleria si apre agli animali

Visitatori decisamente speciali alla Galleria Nazionale dell’Umbria. In braccio ai loro padroni o in appositi trasportini, una decina di cani... appassionati d’arte hanno fatto ieri il loro ingresso ufficiale nel museo. In occasione della Festa di San Valentino, la Galleria, per la prima volta, ha infatti aperto le sue porte agli animali domestici di piccola taglia e ai loro padroni con due visite guidate condotte dal direttore Costantino D’Orazio alla scoperta degli animali presenti nella collezione.

“Posso venire anch’io?“ – questo il nome dell’iniziativa – è aperta ai visitatori in compagnia del proprio “amore di casa” e cioè animali, di qualsiasi specie, di taglia non superiore ai 10 chili. Alle prime due visite, che si sono tenute alle 13.30 e alle 18, hanno risposto all’invito numerosi cagnolini, accolti da Cesare (foto sopra), l’inseparabile bassotto del direttore D’Orazio che lo ha accompagnato per l’intero percorso: dalla Pala della Sapienza di Gozzoli, al Polittico di Sant’Antonio di Piero della Francesca, passando per la Pala di Paciano di Luca Signorelli fino alla Pala di Santa Maria dei Servi di Perugino, i visitatori hanno ammirato le opere e scoperto dettagli sorprendenti tra animali reali e fantastici. Le visite, realizzate nel rispetto del Regolamento di Polizia Veterinaria, hanno una durata di 45 minuti con un momento di pausa nel quale i “piccoli compagni di viaggio” possono circolare al guinzaglio in una zona protetta, lontano dalle opere d’arte.

"La Galleria Nazionale è un museo pet friendly – dice D’Orazio – e con questa iniziativa vogliamo farlo sapere a tutti. Qualsiasi animale, nel rispetto delle regole, è benvenuto nelle nostre sale. Questo permetterà ai cittadini e ai turisti che viaggiano con i loro animali di includere nei loro programmi la visita alla Galleria, senza la preoccupazione di dover organizzare la sistemazione dei loro piccoli amici". L’iniziativa prosegue già domani e si intreccia con “M’illumino di meno”: grazie al sostegno di Vitakraft, la Galleria sarà straordinariamente aperta fino alle 22.30 (ultimo ingresso 21.30) con visite, curate dal personale dei Servizi Educativi, alle 19 e alle 21. Nuove visite si terranno sabato 17, domenica 18 e sabato 24 febbraio alle 12 e alle 17. Le visite sono gratuite (previo acquisto del biglietto) con prenotazione obbligatoria alla mail [email protected]. E da sabato 24 sarà attivato anche un servizio di dog-sitting.

Sofia Coletti