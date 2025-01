MONTONE – Li collegava un sistema di fuochi a vista, che permetteva la comunicazione di qualsiasi movimento nella vallata. Un sistema di segnalazione ed allarme che, nel buio della notte allertava sentinelle e castellani. Una rievocazione affascinante quella che il Comune di Montone ha organizzato per oggi alle 18.00, in favore del buio, intitolata "La notte dei fuochi ai castelli delle Carpini" e che riguarda le antiche fortezze di Monte Falcone, Cardaneto, San Pietro, Rocca D’Aries e Castel Vecchio. La regia è di un grande esperto e studioso di storia locale, l’ingegner Giovanni Cangi, che prima dell’accensione dei fuochi terrà una esposizione sul tema, spiegandone tecnica e modalità. Il 14 gennaio ecco un altro tuffo nella storia medievale del borgo arietano, dal titolo "Le origini di Montone e i suoi Castelli", una escursione promossa dall’associazione StoricaMente e dall’amministrazione comunale. Partenza da piazza Fortebraccio alle 8.00 La mattinata prevede un itinerario ad anello di circa 7 km, accessibile a tutti per una durata di circa 4 ore.

Pa.Ip.