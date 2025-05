"La nostra casa professionale. Coesione e rappresentanza"

PERUGIA - "Questa nuova sede, anzi questa casa professionale, non è solo uno spazio fisico ma è un simbolo concreto del percorso che stiamo tracciando come Ordine: coesione, rappresentanza, visione comune e servizio ai cittadini e ai professionisti. Rappresenta il cammino di 18 professioni sanitarie nei confronti dei bisogni dei nostri pazienti. Diciotto visioni diverse che compongono il nostro sistema sanitario e che danno quotidianamente ai cittadini il loro apporto culturale e scientifico nel percorso di cura. Questa sede rappresenta un punto di incontro con la comunità, con le associazioni, con gli altri ordini per formazione, cultura ed incontro". Parole di Federico Pompei, presidente dell’ordine delle professioni sanitarie di Perugia e Terni, in occasione dell’ianugurazione della sede, nella zona di Ponte Felcino. Nel corso dell’inaugurazione è intervenuto anche il professore Vincenzo Talesa, direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia. "E’ nostro dovere, istituzionale, morale e civile – ha sottolineato - fare in modo che le nuove generazioni crescano nella cultura, nella competenza, nel saper fare e anche nel sapere essere. Le competenze sono una gran bella cosa ma devono essere applicate adeguatamente". Sono intervenute, tra gli altri, anche la sindaca Vittoria Ferdinandi e Bianca Maria Tagliaferri, vice presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria.