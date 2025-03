FOLIGNO Il fisico sperimentale Roberto Battiston, già presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) dal 2014 al 2018, e referente di Festa di Scienza e Filosofia, è stato nominato presidente dello European Space Science Committee (Essc), succedendo al professor Chris Rapley, professore di Scienze del Clima all’University College London, che ha guidato il Comitato per sei anni. Il professor Battiston assumerà l’incarico alla plenaria invernale dell’Essc 2025, portando la sua vasta esperienza e leadership nella scienza e nella politica spaziale al principale organo consultivo indipendente europeo sulla ricerca spaziale. "Sono davvero onorato di essere stato scelto per ricoprire il ruolo di prossimo presidente dell’Essc", ha commentato il professor Battiston in un articolo pubblicato sul sito ufficiale dello European Space Science Committee. Il Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, promotore della manifestazione “Festa di Scienza e di Filosofia“ collabora da anni con Roberto Battiston in qualità di referente della manifestazione. "La nomina del professor Roberto Battiston alla presidenza dell’ESSC costituisce per noi motivo di grande felicità, essendo referente di ‘Festa di Scienza e Filosofia’ fin dalla prima edizione" è stato il commento del direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, Pierluigi Mingarelli.