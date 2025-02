La nascita di Unicoop Etruria: "Consiglio comunale aperto"

CASTIGLIONE DEL LAGO - Le minoranze hanno presentato una richiesta di Consiglio comunale aperto. "Abbiamo appreso dai giornali della fusione di Coop Centro Italia con Unicoop Tirreno, con la nascita di Unicoop Etruria. La situazione della nostra cooperativa purtroppo era da anni a conoscenza di tutti ma nonostante le tante difficoltà di questi anni, Coop Centro Italia, che è stata per anni l’azienda con più fatturato in Umbria, ed ancora rappresenta la quinta azienda in Umbria, con un fatturato di euro 775.128.857 con oltre 270.000 soci e 2.300 dipendenti, di cui gran parte nel magazzino e nel Centro direzionale, con 76 punti vendita. Rimane la più importante azienda in termini di fatturato e di livelli occupazionali, parliamo di chi ha sede nel nostro comune, e tra le prime anche in Umbria. Ad oggi conta 160 impiegati amministrativi e direzione negli Uffici, di altre 100 dipendenti diretti nel magazzino e di altri 50 interinali, una piccola economia di oltre 300 famiglie, gran parte del territorio", per questo Castiglione Civica capogruppo Paolo Brancaleoni e Castiglione Open con il capogruppo Filippo Vecchi insieme ai consiglieri Mauro Capurso e Tamara Fratoni, hanno richiesto il consiglio aperto.