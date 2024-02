La Narnese ferma la capolista. Acf Foligno impatta nel finale

NARNESE

ACF FOLIGNO

NARNESE: Rossi 6, Pisagia 6, Grifoni ( 44’pt. Mora 6), Silveri 7, Ponti 7, Blasi 6.5, Defendi 6 ( 23’ st. Onesti s.v.), Colangelo 6.6 ( 34’ st. Petrini s.v.), Quondam 6, Principi 6.5 ( 36’ st. Mariani), Perotti 5 ( 18’ st. Perugini 6.5) . All. Sabatini 6.

ACF FOLIGNO: Lori 6.5, Zichella 6, Benedetti 6.5, Sedran G.J. 6 ( 36’ st. Di Cato s.v.), Mattia 6 ( 36’ Moracci s.v.), Nuti 6, Settimi 6 ( 33’ st. Kuqi s.v.), Bruschi 6, D’Urso 6.5 ( 33’ st. Rocchi s.v.), Khribech 6.5, Calderini 5. All. Manni 6

Arbitro : Ciorba di Perugia 6

Marcatori: 32’ st. Principi, 43’ st. Khribeh

NARNI - Una buona Narnese ferma la capolista Foligno, sul risultato di una rete per parte. Ripresa molto più vivace con i due gol e molte azioni degne di nota, compreso un presunto fallo di mano in area folignate. Tutto sommato un pareggio giusto che non cambia di fatto la vetta della classifica e mantiene la Narnese nel limbo, senza rischi momentanei. La cronaca. La gara prende vita al 21’: Grifoni impegna Lori con una parata a pugni chiusi. Replica degli ospiti 5’ dopo con Settimi: il tiro termina sul fondo. Nitida occasione da rete al 35’ per i padroni di casa: Quondam apparecchia per Principi leggermente defilato a sinistra, tiro e parata con la manona di Lori. L’ultimo sussulto del primo tempo lo porta il Foligno con un gran rasoterra di Bruschi che, a Rossi battuto, scheggia il palo. Ripresa più ricca di emozione già all 11’ D’Urso corregge di testa un cross di Zichella è il palo a dire di no. Al 24’ ancora l’attaccante ospite si gira in un fazzoletto al limite dell’area: la sfera si accomoda a lato di poco. Ancora ospiti pericolosi con una ciavattata di Khribech parata a terra da Rossi. Alla mezz’ora proteste della Narnese. Principi va al tiro respinge Lori, la palla giunge a Quondam che da entro l’area va al tiro Sedran si oppone sembrerebbe con il petto (le immagini poi daranno ragione all’arbitro), ma i giocatori di casa protestano per un fallo di mano, il direttore di gara fa ampi gesti e lascia proseguire. I padroni di casa prendono vigore e al 32’ passano in vantaggio. Principi si mette in proprio, va via a due difensori e proprio dal limite dell’area lascia partire una rasoiata che si infila all’angolino alla sinistra di Lori vanamente proteso in tuffo. Il Foligno si riversa tutto nell’area narnese il tecnico Manni schiera quattro punte, alla ricerca del pareggio che arriva al 43’, tiro di Kuqi, respinta corta di Rossi, sulla ribattuta arriva Khribech che da due passi mette in rete.

L.P.