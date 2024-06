La musica di Robert Wyatt per ricordare Piazzoli

UMBERTIDE – Tanta musica in ricordo di Sergio Piazzoli (foto), famoso promoter: domani alle 21, in Piazza San Francesco, si terrà il "John Greeves plays Robert Wyatt". Lo annuncia il Comitato "Per Sergio Piazzoli", di cui il comune è socio fondatore. Fu infatti Piazzoli stesso a convincere il suo idolo Robert Wyatt a suonare ad Umbertide, ma anche a lanciare festival o nuovi format come "Rockin’Umbria" e "Music for sunset". Tra le città coinvolte nella maratona musicale realizzata per "Sergino memories" non poteva quindi mancare la "Fratta", che dopo Perugia è il tempio di "Rockin’Umbria". John Greaves è figura centrale nello sviluppo di quella che viene chiamata Scuola di Canterbury. Fondatore dell’ensemble Henry Cow, collabora già da quegli anni con Robert Wyatt sia live, sia in studio. Durante la serata verrà omaggiata la musica di Wyatt con classici come Sea Song, Alfib, The Forest, O Caroline, God Song, senza tralasciare la storica carriera dei suoi compagni, con canzoni di Daevid Allen, di Greaves stesso e altri classici canterburiani, suonate dalla John Greaves Band, formata da Jakko M. Jakszy (chitarra e voce), Annie Barbazza (vocalist e polistrumentista), Annie Whitehead (trombone) e Régis Boulard (batteria). La vicesindaco Annalisa Mierla: "È un piacere contribuire alla realizzazione di questo evento che ricorda quella Rockin’Umbria che ha rese Umbertide centro della bella musica".

Pa.Ip.