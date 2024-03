La “moda povera“ di Olivier Saillard a Solomeo. I vestiti diventano performance al teatro Cucinelli

Un nuovo evento internazionale per la stagione di Solomeo. E questa volta si tratta di un ritorno visto che il Teatro Cucinelli riapre le sue porte a Olivier Saillard, storico, curatore di moda e designer, dopo il successo della suggestiva performance “Embodying Pasolini“ con Tilda Swinton andata in scena nel 2022. Saillard (nella foto di Edouard Caupeil) torna a Solomeo con il suo nuovo lavoro “Moda Povera V – Les vetements de Renée“, dedicato alla madre, uno uno dei capitoli più coinvolgenti del suo progetto “Moda Povera”, iniziato nel 2018, attraverso cui applica i principi tecnici della haute couture a capi normali di ogni giorno per trasformarli in abiti preziosi. La performance andrà in scena la prossima settimana, giovedì 14 e venerdì 15 marzo, ogni giorno in doppia replica alle 20 e alle 21.30.

"Renée è scomparsa tre anni fa – racconta Saillard – I suoi abiti sono rimasti orfani per mesi in un armadio, giacevano nella soffitta generazioni di gonne e di cappotti che lei non indossava più da tempo. Da questo catalogo di emozioni che rappresentano ancora, è nata una collezione inedita. Tutti gli abiti di Renée sono stati modificati grazie alle tecniche dell’alta sartoria, alle conoscenze e alla storia della moda. I cappotti sono diventati mantelle da sera o giacche da cerimonia. Le maniche hanno preso il volo e l’architettura di base è stata ripensata. Altri cappotti sono diventati tailleur. Le magliette colorate sono state assemblate in modo da creare vestiti da sera. Fodere e gonne unite in trittico, come quadri della vita di tutti i giorni, rivelano dei lunghi vestiti elasticizzati. Alcuni vestiti sono diventati corsetti e la sua vestaglia una blusa da sera". L’allestimento prevede gli spettatori direttamente sul palcoscenico, con prenotazioni al Botteghino del Teatro Stabile, allo 075.57542222, acquisto on line su www.teatrostabile.umbria.it.