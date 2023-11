La merce acquistata sul sito non arriva. Scoperto il responsabile del raggiro

Un annuncio sulla bacheca di un sito acquisti. Un uomo che si fida e, per avere quei quattro cerchi in lega, versa sul conto corrente del venditore 298 euro. Poi, però, più niente. Venditore sparito e cerchi in lega anche. All’acquirente non è rimasto altro che presentarsi al Commissariato di Città di Castello e presentare denuncia. I poliziotti hanno avviato le indagini e al termine degli accertamenti sono riusciti a risalire e indentificare il venditore, un ventenne. Che è stato denunciato per truffa. "La Polizia – sottolineano dalla Questura –, per prevenire tali spiacevoli episodi, invita i cittadini ad avvalersi dei canali di vendita e acquisto ufficiali e a diffidare dal prendere contatti con venditori o acquirenti non conosciuti e non autorizzati".