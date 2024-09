La memoria di Zampini unisce due città

CITTÀ DI CASTELLO - I comuni di Città di Castello e Majano (Udine), sempre più uniti dalla storia e dall’amicizia nel nome e in memoria di Angelo Zampini, "medaglia d’oro", eroe della prima guerra mondiale. Il consigliere comunale, Luigi Gennari, delegato dal sindaco Luca Secondi, ha partecipato domenica alle solenni celebrazioni a Majano, per i "130 anni dalla nascita di Angelo Zampini eroe della Prima Guerra Mondiale, protagonista di un estremo atto eroico in difesa della popolazione, minacciata dall’avanzata dell’esercito austro-ungarico". Il Comune di Majano insieme alla pro-loco di Farla da tempo si sono poi accordati con la pro-loco di Lerchi per rendere onore al glorioso concittadino, a cui, nel 2018, a Lerchi è stata intitolata la scuola primaria. Majano e Città di Castello sono gemellate dal 2017 in ricordo di Zampini il quale il 30 ottobre 1917, ad appena 23 anni, imbracciò l’arma e ritardò l’occupazione del villaggio.