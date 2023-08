La meglio gioventù "Grande occasione Ricostruiamo fiducia e dialogo in famiglia" I giovani dell'Umbria partecipano con entusiasmo alla GMG di Lisbona, dove si sono preparati per l'incontro con il Papa e la Via Crucis. Hanno partecipato alle catechesi, hanno riconciliato e confessato le loro colpe, e hanno partecipato alla celebrazione dell'Eucaristia. Un momento di preghiera e di gioia.