La maglia dell’Angelana? La disegnano gli studenti

ASSISI – Tempo di premiazione del concorso "Disegna la tua maglia" organizzato dall’ASD Angelana 1930 in collaborazione con Original Sport Specialist e Scuola Primaria Giovanni XXIII di Assisi. Obiettivo dell’iniziativa quella dell’ideazione di maglie da calcio per il sodalizio di Santa Maria degli Angeli, rafforzando anche il legame con la società calcistica locale che, oltre alla prima squadra che milita nel campionato di ccellenza, svolg un’articolata attività giovanile. Concorso che, dopo un lungo percorso, ha portato tantissimi studenti a scatenare la propria fantasia e disegnare ladivisa calcistica, con la società giallorossa che ha premiato i lavori più votati nel corso di una semplice cerimonia che si è tenuta all’interno del locale della Scuola Primaria Giovanni XXIII di Assisi. La maglia più votata è stata quella realizzata da Nico Mario Durante, che ha ricevuto una copia originale realizzata da Original Sport. La seconda più votata è stata quella di Entjaha Shala, terza quella disegnata da Francesco Alberto Tiradossi mentre il premio speciale Fantasia è stato assegnato a Jannatte Sabia. Le votazioni sono avvenute tramite la pagina ufficiale dell’Angelana, dove tantissimi hanno voluto esprimere la loro preferenza, mostrando vivo compiacimento e supporto per il progetto, voluto dalla nostra Sandra Ceppitelli, che il prossimo anno si propone di essere nuovamente riproposto.