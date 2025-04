La magia di “Cosmos“ illumina il palco del Lyrick. Danza, illusionismo e tecnologia avanzata in scena

Si annuncia come un’esperienza teatrale immersiva che fonde danza, illusionismo e tecnologia avanzata per trasportare il pubblico in un universo di luce e movimento. Ecco “Cosmos” (nella foto), nuovo appuntamento della stagione “Edizione straordinaria” del Lyrick, in scena domani alle 21.15: lo spettacolo di Evolution Dance Theater, compagnia fondata e diretta da Anthony Heinl, ex artista dei Momix, si distingue per la sua straordinaria capacità di combinare coreografie dinamiche con effetti visivi all’avanguardia, creando un racconto sensoriale che va oltre la realtà. Attraverso un sapiente uso di fibre ottiche, luci UV, laser e proiezioni tridimensionali, “Cosmos“ dà vita a un viaggio attraverso mondi sconosciuti, dove scienza e immaginazione si fondono. I danzatori si muovono tra luce e oscurità, trasformandosi in corpi celesti, creature eteree e paesaggi ultraterreni, mentre il pubblico viene avvolto in illusioni ottiche e visioni oniriche.

Lo spettacolo esplora il fascino dell’universo, portando lo spettatore in un’odissea tra immensità e solitudine, armonia e mistero. Ogni scena si ispira ai movimenti planetari, alla gravità e al dinamismo cosmico, mentre una colonna sonora evocativa accompagna il viaggio con un mix di suoni elettronici e orchestrali. Il percorso culmina in un ritorno alla Terra, vista nella sua fragilità e bellezza, un momento di riflessione sul nostro posto nell’universo e sulla meraviglia del mondo che abitiamo. Prevendite dei biglietti su TicketItalia e TicketOne.

E giovedì sempre alle 21.15 la stagione prosegue con Luca Ward e Cinesymphony Orchestra in “Soundtracks“ alle prese con le più grandiose colonne sonore della storia del cinema.