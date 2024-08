La magia del Todi Festival. Debutti nazionali e star

Lucrezia Lante Della Rovere, Vanessa Gravina, Laura Lattuada, Roberto Saviano, Jacopo Veneziani e Ron sono alcuni dei protagonisti della trentottesima edizione del Todi Festival che si terrà dal 24 agosto al primo settembre con la direzione artistica di Eugenio Guarducci (nella foto). E sarà Mark di Suvero a firmare l’immagine che accompagnerà la promozione e lo svolgimento dell’evento, grazie alla collaborazione con il Comune e la Fondazione Progetti Beverly Pepper con la quale il Festival ha rinnovato la sinergia iniziata tre anni fa. In omaggio all’artista, si terrà una mostra nella Sala delle Pietre.

Tra gli appuntamenti del festival, presentato martedì alla cittadinanza, ci sono tanti debutti nazionali. Nella serata inaugurale “Non si fa così“ con Lucrezia Lante Della Rovere e Arcangelo Iannace, domenica 25 “Cuore puro“ da un racconto di Saviano, con Vito Amato, Emanuele Cangiano, Carlo Di Maro, Francesco Ferrante, Antonella Romano. Ancora spazio alla prosa lunedì 26 sempre al Comunale alle 21.00, con il debutto di “Corpo vuoto“ con Vanessa Gravina, Laura Lattuada, Gabriele Pizzurro, Irene Giancontieri, mercoledì sarà la volta di “Faccia di cucchiaio“ con da Caroline Baglioni con la regia di Sandro Mabellini mentre giovedì 29 il sipario si alzerà per la prima volta su “Parigi“, di e con Jacopo Veneziani, storico dell’arte e divulgatore per la prima volta in scena. Sabato 31 agosto ancora un debutto nazionale con la danza e l’elettronica di “Coppelia. Un ballet mécanique“ per finire all’insegna della musica d’autore italiana, con il concerto di Ron, in tour con “Come una freccia in fondo al cuore“.

Torna Todi Off, seguitissima rassegna di teatro e danza contemporanei e poi gli appuntamenti per la formazione di pubblico e artisti, gli Incontri con l’autore e i tanti appuntamenti dedicati alle arti visive.