La maggioranza si spacca. Forza Italia e Bastia Popolare escono dalla coalizione

Reazioni a catena le dimissioni del vicesindaco Francesco Fratellini: i gruppi consiliari di Forza Italia - Antonio Bagnetti, Franco Possati e Ramon Rustici – e quello della lista civica Bastia Popolare, Gianluca Ridolfi hanno comunicato l’uscita dalla coalizione di maggioranza. Mentre Fratelli d’Italia ribadisce il sostegno al sindaco in carica Lungarotti che ha formalizzato le nomine del vicesindaco, Valeria Morettini (con delega a Bilancio, finanze e farmacie comunali, politiche tributarie, politiche del commercio e sviluppo economico), e dell’assessore all’Assetto del Territorio, Ambiente e Sviluppo del territorio, Mauro Timi, dopo le dimissioni da consigliere comunale. "La decisione di abbandonare i banchi della maggioranza è maturata dopo le numerose vicende che hanno palesato la volontà del sindaco di non voler coinvolgere il nostro gruppo nelle scelte politico/ amministrative – dice Bagnetti, capo gruppo di Forza Italia -. Continueremo a sostenere i provvedimenti in linea con il programma elettorale, ma per quanto riguarda il resto ci riteniamo liberi di esprimerci di volta in volta in base alle nostre competenze professionali e ad una valutazione politica nell’etica delle responsabilità che ci ha sempre contraddistinti". Anche l’uscita dalla maggioranza di Bastia Popolare, come spiega Ridolfi, è collegata ai recenti sviluppi politici che hanno portato alle dimissioni di Fratellini. Da capire ora quali saranno gli scenari futuri – il voto per sindaco e consiglio comunale ci sarà fra 4 mesi. Intanto il circolo di Fratelli d’Italia di Bastia Umbra parla di accuse assurde da parte Fratellini, smentendo quanto avrebbe sostenuto l’ex vicesindaco riguardo "a stati d’animo o episodi che non sono mai avvenuti all’interno del Circolo". Maurizio Baglioni