La “Ippolito Scalza“ si rifà il look. Interventi nella scuola di Ciconia

Importante investimento sulla scuola “Ippolito Scalza“ di Ciconia. La Giunta comunale d ha approvato la destinazione parziale dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2023 al finanziamento degli investimenti sulla scuola secondaria di primo grado. Nello specifico si tratta di 220mila euro che saranno utilizzati per i lavori di rifacimento e impermeabilizzazione del manto di copertura della struttura, mentre circa 78mila euro verranno impiegati per cofinanziare l’intervento di adeguamento della palestra per il quale il Comune di Orvieto ha ottenuto un contributo regionale di 481mila euro, nell’ambito del bando per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici attivato dalla Regione Umbria. La delibera, che prevede anche la modifica del piano triennale alle opere pubbliche con l’inserimento dei lavori sulla copertura della scuola e l’anticipo al 2024 dell’interventi di efficientamento inizialmente programmati per il 2025, sarà ora portata alla discussione e all’approvazione nel prossimo Consiglio comunale. "Con questo atto – afferma l’assessore ai lavori pubblici, Piergiorgio Pizzo – diamo il via all’importante piano di investimenti sulla città che, come avevamo annunciato, sarà finanziato dall’avanzo di amministrazione raggiunto con l’approvazione dell’ultimo bilancio consuntivo. Abbiamo dato priorità alla scuola ‘Ippolito Scalza’ di Ciconia per i necessari lavori di manutenzione straordinaria sulla copertura interessata da problemi di infiltrazioni, che contiamo di iniziare entro l’autunno, e per gli interventi di efficientamento energetico sulla palestra, utilizzata non solo dalle scuola ma anche da molte associazioni sportive cittadine, che avvieremo entro l’anno".