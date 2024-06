La grande ’Settimana del Nuoto’. In vasca 1600 atleti da tutta Italia

In arrivo alla piscina comunale una "Settimana del Nuoto" da record nel segno dei grandi numeri e dei tentativi di primato in vasca. Due fine settimana tra acqua e tempi da battere con due manifestazioni che faranno incontrare in vasca oltre mille 600 atleti dagli 8 ai 90 anni, circa 100 più dell’anno scorso con 3 mila persone al seguito, considerando gli accompagnatori.

Il XXXVII Meeting Internazionale Masters ’Italo Galluzzi’ organizzato dai Nuotatori Tifernati Polisport per il prossimo fine settimana (8 e 9 giugno) avrà circa 530 iscritti di 70 società del centro Italia. A seguire ci sarà il XXVII Meeting Nazionale di Nuoto ’Tifernum Tiberinum’ organizzato dal CNAT’99 (dal 14 al 16 giugno), con circa mille 100 iscritti di 35 società di tutta la Penisola. I due eventi clou della stagione natatoria lanceranno idealmente la volata al progetto di riqualificazione della piscina comunale di Città di Castello, che dopo oltre 40 anni sarà rinnovata con un investimento complessivo di 1 milione 300 mila euro, finanziato dalla Regione e cofinanziato dal Comune per 300 mila euro.

Le stagioni del nuoto vissute nell’impianto saranno poi sottolineate dal ricordo di tre figure simbolo di questo sport, Francesco Damiani, allenatore del Centro Nuoto Bastia improvvisamente venuto a mancare circa un mese fa a cui sarà dedicato un Memorial nel mille 500 stile libero master; Antonio Giambi col premio "Lello d’Oro" nei 50 stile libero master e Giuseppe Migliorati, ricordato nello "staffettone dell’amicizia", fuori gara a termine del Meeting Galluzzi. Il presidente del comitato Coni Umbria Domenico Ignozza ha evidenziato che "per una settimana Città di Castello sarà al centro dell’attenzione nazionale, grazie ai giovani e ai nuotatori più esperti provenienti da tutta Italia". A ricordare che "il primo master in Italia è nato a Città di Castello" è stato per la Fin Umbria Mario Provvidenza, che ha ribadito come la "Federazione abbia sempre sostenuto, e continuerà a sostenere, l’attività del Cnat’99 e dei Nuotatori Tifernati Polisport, insieme al movimento sportivo tifernate". Il presidente dei Nuotatori Tifernati Valentino Cerrotti, con il responsabile organizzativo Francesco Serafini e il presidente di Cnat’99 Federico Cavargini hanno rimarcato come l’impegno dei rispettivi sodalizi "si divida sempre tra il sociale e l’agonistico, per far sì che i meeting e tutta la ‘Settimana del nuoto’ restino un punto di riferimento e un esempio nel panorama natatorio italiano".