La grande danza internazionale irrompe a Solomeo. Il Leone d’Oro Saburo Teshigawara con “The idiot“

La grande danza internazionale illumina la stagione del Teatro Cucinelli con il ritorno a Solomeo di uno dei più grandi coreografi al mondo, l’artista giapponese Saburo Teshigawara: domenica alle 17.30 proporrà lo spettacolo “The idiot“, un’astratta ed emozionante trasposizione senza parole dell’omonimo romanzo di Dostoevskij. Leone d’Oro alla carriera della Biennale Danza 2022, Teshigawara si è contraddistinto – come sottolinea la motivazione del premio – per "la sua capacità di costruire interi ecosistemi artistici insieme al suo inesauribile coraggio a disimparare". L’artista, infatti, è coreografo e danzatore ma anche autore delle scenografie, delle luci e dei costumi per i suoi spettacoli, microcosmi coesi e incantanti, come questo “The Idiot“, un intenso passo a due, danzato con la “musa” e storica collaboratrice Rihoko Sato. Teshigawara, che ha chiesto espressamente di tornare a Solomeo dopo i consensi ottenuti la scorsa stagione, spiega: "Ero cosciente circa l’impossibilità di creare un lavoro di danza partendo da questo capolavoro letterario, tuttavia questa difficoltà è stata la chiave per approcciare e creare qualcosa di completamente nuovo. Una danza che possa esistere solo qui. Senza utilizzo alcuno del testo, un pezzo di pura danza. Non solo impersonando il carattere legato al testo originale, ma l’incarnazione del movimento esistente all’interno delle parole. Voci silenti che si sentono tra le parole, urla e gemiti, mormorii e sussurri, tutto diventa movimento e danza".

La stagione è organizzata dal Teatro Stabile dell’Umbria, i biglietti si pososno prenotare allo 075.57542222 e acquistare al botteghino del Morlacchi e Cucinelli (domenica dalle 16) oppure on line su www.teatrostabile.umbria.it