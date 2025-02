“La grande arte del cinema“, nuova stagione. Al Cinema Caporali c’è una proiezione-evento

Martedì 4 febbraio un appuntamento da non perdere al Nuovo Cinema Caporali. Per la nuova stagione de “La Grande Arte al Cinema“ proiezione-evento del film “Pellizza pittore da Volpedo“ del regista Francesco Fei e con Fabrizio Bentivoglio. Per la sola proiezione delle e 17 è prevista l’introduzione in sala dello storico dell’arte Andrea Baffoni: lo spettacolo sarà poi replicato alle 21. Prossimo appuntamento martedì 4 marzo dalla National Gallery con il docufilm “Van Gogh. Poeti e Amanti“, un viaggio d’eccezione attraverso l’esposizione che sta riscrivendo la storia di Vincent Van Gogh.