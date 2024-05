La folignate Cristina Grimaldi si fa rispettare ad Affari Tuoi

FOLIGNO Altre due ragazze umbre protagoniste e vincenti al gioco dell’Eredità e a quello di Affari Tuoi. Francesca Paoletti di Ponte Felcino, dopo il trionfo dello scorso primo maggio, pari a 100mila euro al gioco dell’Eredità condotto da Marco Liorni, nella puntata di domenica scorsa ha fatto il bis assicurandosi altri 23.750 euro. Qualche ora più tardi ad Affari Tuoi condotto da Amadeus, Cristina Grimaldi (foto), estetista e truccatrice di Foligno, ha vinto 19mila euro.

Per tornare alla ‘campionessa’ de l’Eredità Francesca Paoletti, giovane laureata di Ponte Felcino, la vincita ne premia la bravura, essendo arrivata in finale con una “Ghigliottina“ di 190mila euro.

Ad Affari Tuoi, invece, Cristina Grimaldi, accompagnata dal fidanzato Giacomo, maestro di ballo, nel gioco condotto da Amadeus dopo aver rifiutato per due volte l’offerta del “dottore“ di 44mila euro, svanito il sogno di poter trovare i 300mila euro anche se in gioco c’è ancora il premio di 200mila euro, ha accettato l’offerta di 19mila euro per il timore di tornare a casa a mani vuote.

Decisione saggia perché il suo pacco conteneva appena 75 euro. Cristina lavora a Foligno ma risiede a Trevi, città esaltata da Amadues, il cui nonno è nato nel borgo umbro.

"Accetto i 19mila euro che per qualche sera mi faranno andare a letto con un pizzico di serenità in più", così Cristina dicendo sì all’offerta del “dottore“.

C.Lu.