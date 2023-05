“La finta semplice“ di Mozart al Teatro Bicini

Secondo tradizione l’ultimo week-end della stagione 2022-2023 del Teatro Bicini è dedicato all’opera buffa che l’Associazione Musicosmicamente mette in scena ogni anno nella prima settimana di maggio. L’appuntamento è per domani alle 21.15 e domenica alel 17.15: questa volta la scelta della regista Maria Grazia Pittavini (che cura anche scene e costumi) è caduta su “La finta semplice, K 51“, che Wolfgang Amadeus Mozart scrisse a 12 anni su libretto di Carlo Goldoni, riadattato per l’occasione da Marco Coltellini. L’opera fu commissionata ad un Mozart fanciullo dall’imperatore Giuseppe II. Al soggetto di matrice goldoniana, già garanzia di brillantezza drammaturgica, il giovanissimo compositore aggiunge un’impronta musicale briosa e spumeggiante..

Lo spettacolo di Perugia vedrà protagonisti i giovani talenti dell’assocazione musicale. "Nel “La Finta semplice” – dicono gli organizzatori – troviamo elementi che erano da tempo radicati nella tradizione dell’opera buffa italiana: nomi e caratteri (il misogino Cassandro, il focoso Polidoro, il capitan Fracasso, la cameriera Ninetta e l’immancabile astutissima Rosina) inseriti in una trama che vede l’incrocio articolato di più innamoramenti, fughe, duelli e un triplo matrimonio finale. Molti nell’opera i brani d’insieme, improntati ad una fresca vivacità che ben si addice sia al genere musicale che all’età giovanissima del compositore". Informazioni e prenotazioni dei biglietti ai numeri 333.3879119 e 075.5736794 anche con messaggi WhatsApp o sms.