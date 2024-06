La Filarmonica Puccini fa il ’Giro del Mondo’

CITTÀ DI CASTELLO – La Filarmonica Puccini si è esibita nello spazio attrezzato del cortile di Santa Cecilia, mercoledì sera nell’esecuzione della versione musicale del romanzo di avventura di Jules Verne dal titolo "Il giro del mondo in 80 giorni". I filarmonici guidati dal maestro Nolito Bambini, con la partecipazione dell’attore e per l’occasione anche cantante Enrico Paci, hanno intrattenuto il numeroso pubblico presente con le avventure di Phileas Fogg e del fedele Passpartout, cucite insieme e commentate dalle musiche di scena del compositore Angelo Sormani. Completavano il programma della serata, che ha riscosso un caloroso successo, l’omaggio a Giacomo Puccini nel centenario della scomparsa. Questo era uno dei primi eventi della stagione: domani alle ore 11,30 nella sala consiliare il Comune presenta il cartellone di iniziative dell’edizione 2024 di "Estate in città" che coinvolge numerose associazioni e tocca le varie zone del territorio di Città di Castello. Intanto tra gli eventi in corso, fino al 16 giugno nell’Ala Nuova della Pinacoteca la mostra "Intra Formae", un connubio di successo dell’arte tifernate con gli artisti Fabio Mariacci ed Elio Mariucci, mostra a cura di Lorenzo Fiorucci. Sempre in Pinacoteca sono visibili le esposizioni nell’Ala nuova dove si incontrano le opere di Nuvolo (Giorgio Ascani) e Bruno Bartoccini coi nuovi allestimenti mentre nella Event Room esposte alcune rarità della collezione Pillitu. Prosegue invece fino al 23 di giugno alla Manica Lunga la mostra "Alice a Bruxelles - Le scuole rurali della Montesca e di Rovigliano all’ Esposizione Universale del 1910. Dalle origini a Maria Montessori". Chiude invece oggi a Palazzo del Podestà la mostra pittorica di Luisa Nunziati dal titolo "Fantasie Varie".