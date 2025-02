La Festa dei Ceri celebrata su Arancia Live

GUBBIO - Inizia domani sulla piattaforma streaming Arancia Live un ciclo di puntate dedicato alla Festa dei Ceri. Il programma, prodotto da Media Video e curato da Gianluca Sannipoli con la collaborazione di Alessia Fiorelli, si intitola “Ceri una volta - Storie di una Festa“. Ogni lunedì sera un nuovo episodio, di circa 10-12 minuti, andrà in onda in diretta alle 21 e poi rimarrà disponibile on demand sulla stessa piattaforma che lo distribuisce gratuitamente. La prima puntata sarà dedicata a un viaggio nella pittura di Filippo Vittori, autore del più antico dipinto dedicato alla Festa dei Ceri, “Le birate in Piazza Grande“ eseguito nel 1854. E poi ancora alla scoperta dello stesso soggetto realizzato quasi in copia dall’artista eugubino Raffaele Antonioli 22 anni più tardi per soddisfare le pressanti richieste del Comune, intenzionato ad avere ad ogni costo l’opera del Vittori.