La Emu ottiene la certificazione di "ItalyX"

PERUGIA – Sono 29 le aziende, complessivamente per oltre 1 miliardo e 200 milioni di euro di fatturato, che nei primi quattro mesi del 2024 hanno ottenuto la certificazione ItalyX: è la certificazione di italianità delle imprese, lanciala lo scorso novembre, promossa da Il Sole 24 Ore e sviluppata in collaborazione con Confindustria. E tra queste realtà c’è la Emu, azienda umbra, di Marsciano, leader nell’ arredo da giardini ed esterno di design. "Siamo nati e cresciuti nel verde, l’attenzione e la cura per l’ambiente è nel nostro DNA. Abbiamo sempre avuto cura del nostro territorio: l’Umbria, Cuore Verde d’Italia", si legge nel sito ufficiale di Emu, che ha ricevuto una certificazione insieme ad altre grandi aziende come De Cecco, Caffè Carraro e Comset “attente a valorizzare ulteriormente brand già consolidati sul mercato internazionale, ma anche Pmi operanti sia in ambito B2C che B2B, vere eccellenze nei rispettivi comparti. Aziende per le quali la certificazione rappresenta un elemento importante per valorizzare il proprio posizionamento sul mercato“. Inoltre, le aziende certificate sono state coinvolte sia nelle iniziative di Confindustria di promozione internazionale volte a coinvolgere e promuovere le eccellenze italiane nei confronti delle controparti estere (come il “Business and Dialogue Forum Italia-Cina di Verona dello scorso 12 aprile) sia in altre sviluppate su scala locale.