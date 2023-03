La Diocesi vicina a giovani e famiglie: parte una nuova raccolta fondi

La Caritas della Diocesi eugubina (nella foto il vescovo Luciano Paolucci Bedini) promuove un’altra iniziativa per sostenere i giovani e le famiglie nelle difficoltà. Sulla scia del percorso partito nel 2021 con “Missione Infanzia”, che ha raccolto 13mila euro e ha finanziato circa 60 interventi, come percorsi di psicoterapia e logopedia o pratiche sportive, nasce la campagna di carità “Sostegno al futuro”, in favore dei nuclei familiari che non possono garantire ai propri figli, dai neonati agli adolescenti, attività fondamentali per il loro sviluppo. Si può donare in parrocchia o nella sede Caritas di Gubbio, in piazza San Pietro 7 (dal lunedì al venerdì, orario 9-12.30, tel. 0759221202). È possibile anche un versamento o un bonifico sul conto corrente bancario del Monte dei Paschi di Siena (filiale di Gubbio), Iban: IT 65 O 01030 38480 000000975158, intestato a “Diocesi di Gubbio Caritas”, specificando per l’operazione bancaria la causale “Quaresima 2023”.